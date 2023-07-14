Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат считает, что передача западными спонсорами истребителей F-16 серьезно изменит ситуацию в зоне СВО.
Юрий Игнат: у русских летчиков затрясутся колени, когда в украинском небе появятся F-16
Комментарии
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Владимир Кричковский
"Проще говоря, в США опасаются, что американские истребители повторят судьбу хваленых немецких танков Leopard 2A6 и будут уничтожены при первой попытке приблизиться к линии соприкосновения"- и это верно.
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5 час.
Надежда
Орали это еще что, сколько бедных детей сегодня там с именами джевелины и байрактары! А теперь еще и F-16 появятся!)😱)
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4 час.
A
Alex
Когда на украине появились Patriots, у российских ракетчиков появилась новая, хорошо оплачиваемая цель. F16 будет тем же, но для лётчиков.
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4 час.
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