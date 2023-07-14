Юрий Игнат: у русских летчиков затрясутся колени, когда в украинском небе появятся F-16

Владимир Кричковский "Проще говоря, в США опасаются, что американские истребители повторят судьбу хваленых немецких танков Leopard 2A6 и будут уничтожены при первой попытке приблизиться к линии соприкосновения"- и это верно.

Надежда Орали это еще что, сколько бедных детей сегодня там с именами джевелины и байрактары! А теперь еще и F-16 появятся!)😱)