Средний уровень выплат по рынку за отчетный период вырос с 38,6% до 40,5%, лидером рейтинга остается «СберСтрахование жизни» с долей 93% всех выплат.
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