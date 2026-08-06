В Удмуртии участники чемпионата МВД России по служебному двоеборью провели «Зарядку со стражем порядка» для школьников

В рамках Общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники МВД России — участники чемпионата МВД России по служебному двоеборью совместно с коллегами из Удмуртской Республики и представителями УРО ОГО ВФСО «Динамо» встретились с юными отдыхающими летней лагерной смены Дворца детского юношеского творчества.
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