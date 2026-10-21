Колумбия: Один боевик Армии национального освобождения (НОА) был убит силами безопасности в ходе операции, направленной против деревни Пало-Колорадо недалеко от Чинакоты, департамент Северный Сантандер, в утренние часы 20 октября.
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