“Такого главного героя вы ещё не видели”: разработчики Star Wars: Zero Company раскрыл...

“Такого главного героя вы ещё не видели”: разработчики Star Wars: Zero Company раскрыли больше деталей о своей игреВчера нам показали ещё одну игру по “Звёздным войнам” – на этот раз пошаговую тактику Star Wars: Zero Company.
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