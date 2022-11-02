Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Клопп о Хвиче: «Хороший, наглый игрок – нужно встречать его до приема мяча. Но Трент был в огне»

Юрген Клопп высказался о Хвиче Кварацхелии после игры «Ливерпуля» с «Наполи» (2:0). Во вчерашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Хвича играл на фланге против Трента Александера-Арнолда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх