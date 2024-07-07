В КБР примут меры к проявившим неуважение во время исполнения гимна РФ родителям

Ведущий специалист отдела Минпросвещения Кабардино-Балкарии (КБР) Бэлла Балова сообщила, что были установлены личности родителей, которые не встали во время исполнения гимна России на церемонии вручения аттестатов в одной из школ региона.
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