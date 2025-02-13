Лес поклонников: почему люди стали "влюбляться" в деревья и самолеты

Кадр из программы "Невероятно интересные истории", РЕН ТВ Любовь зла – полюбишь и. Почему некоторые люди больше не влюбляются в людей? Кому повезло стать объектами большой человеческой страсти? И кто помешал высоким отношениям немки с лайнером Boeing 737-800? Рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.