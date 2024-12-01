«Перевели миллион, чтобы простила смерть дочки»: по делу о коллекторе, в котором погибли 8 человек, допросят мать школьницы

Начался суд по делу о коллекторе, в котором погибла школьница из Новосибирска. Стартовало судебное разбирательство по делу о московском коллекторе, в котором после сильного ливня погибли 7 туристов и гид.
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