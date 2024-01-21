«Скорбим вместе с вами», — кандидат в президенты России обратился к дончанам после кровавой трагедии

Глава ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы по международным делам и кандидат в президенты в гонке 2024 года Леонид Слуцкий выразил соболезнования дончанам после чудовищного удара, нанесённого украинскими террористами по донецкому продуктовому рынку утром 21 января.
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