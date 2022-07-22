Экономист Аббуд заявил, что за "продуктовой сделкой" должна последовать отмена антироссийских санкций

Профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд прокомментировал подписанные соглашения о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и содействие РФ вывозу украинского зерна.
Профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд прокомментировал подписанные соглашения о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и содействие РФ вывозу украинского зерна.
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