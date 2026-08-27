Девяностые годы сегодня принято вспоминать либо как время абсолютного хаоса, либо как эпоху безграничных возможностей, но истина, как обычно, прячется где-то в промежутке между пустыми прилавками и яркими неоновыми вывесками первых кооперативов.
Феномен "У всех на устах": почему ведущая не была похожа на других
Комментарии
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Азохен вей товарищи бояре
Ингерман Ланская
это был теле-ужас - больше пары минут слушать и смотреть ЭТО было невозможно!
Омеригу не любите ?...😂
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3 н.
Ингерман Ланская
Азохен вей товарищи бояре
Омеригу не любите ?...😂
ктош её любит..
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3 н.
Елена Соколова
Да я и тогда, будучи ребёнком, чувствовала фальшь и наигранную улыбку.
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3 н.
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