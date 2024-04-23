В ФРГ подняли вопрос о готовности принять условия РФ на переговорах с Украиной

Член бундестага Германии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о готовности Германии одобрить условия России по мирным переговорам с Украиной, с соответствующим предложением он обратился к германскому правительству.
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