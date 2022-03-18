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«Избегая больниц, уколов и прочего», – 86-летний Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни

«Избегая больниц, уколов и прочего», – 86-летний Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни

Ален Делон считает, что каждый человек имеет право выбрать, где и когда он хочет умереть. 86-летний французский актёр настроен на то, чтобы уйти с жизнью.

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