«Избегая больниц, уколов и прочего», – 86-летний Ален Делон попросил сына помочь ему уйти из жизни

Ален Делон считает, что каждый человек имеет право выбрать, где и когда он хочет умереть. 86-летний французский актёр настроен на то, чтобы уйти с жизнью.
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