Архангельский бизнесмен организовал в Петербурге пункт по легализации мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля, ФедералПресс. Петербургские полицейские задержали предпринимателя из Архангельска, который совместно с подельником из Северной столицы помогал незаконно легализоваться мигрантам.
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