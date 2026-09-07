БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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За сбитые дроны заплатит фермер: Крестьянина оштрафовали на 60 тыс. за то, что его поле поджёг украинский беспилотник

За сбитые дроны заплатит фермер: Крестьянина оштрафовали на 60 тыс. за то, что его поле поджёг украинский беспилотник

Коллаж Новороссии Автор: Андрей Ревнивцев Жители Тарасовского района Ростовской области уже давно привыкли к гулким выстрелам – система ПВО и МОГи работают здесь чуть ли не ежедневно.

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