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Ученые Бирмингемского университета: спорт и диета активируют 14 генов стройности

Ученые Бирмингемского университета: спорт и диета активируют 14 генов стройности

Сочетание 14 генов стройности, физической нагрузки и диеты позволит человеку быстро сбросить вес. Результаты исследования специалистов Школы спорта, реабилитации и физических упражнений при Бирмингемском университете опубликовал журнал Research Quarterly for Exercise and Sport.

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