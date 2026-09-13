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"В России платят, чтобы стать замом губернатора. Берут даже судимых": Бастрыкин это доказал

"В России платят, чтобы стать замом губернатора. Берут даже судимых": Бастрыкин это доказал

Автор: Ольга АнтоноваБывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов, обвиняемый во взятках на 270 млн рублей, жил на широкую ногу: автомобиль Audi Q7 за 5 млн руб.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Вот ведь как - "за губернатором Любимовым год следили сотрудники ФСБ" и предъявили факты о назначении зама за взятку и дача взяток "за покровительство при заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования и расходных материалов для больниц". Этим ограничились?
Если уж "чистить", то следует основательно. Полагаю таких фактов было больше.

Профиль пользователя Игорь
Игорь

Бабло побеждает добро. Ставропольский край-звание героя труда Ставропольского края присвоено вору в законе Богомолу ??? Около 12 лет тянул срок, затем жил в Израиле, ну а теперь при содействии губернатора стал героем

Профиль пользователя Вячеслав 5
Вячеслав 5

А вы дайте им эту взятку пожевать.может и застрянет в глотке-у нас кругом лазейки в законаха в чьих руках они эти лазейки? в стране многое надо менять и уже давно.но это уже вчерашний день в стране.