"В России платят, чтобы стать замом губернатора. Берут даже судимых": Бастрыкин это доказал

Автор: Ольга АнтоноваБывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов, обвиняемый во взятках на 270 млн рублей, жил на широкую ногу: автомобиль Audi Q7 за 5 млн руб.
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Свежие комментарии
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Вообще не удивительно, от слова СОВСЕМ.
Да не уж на губеров берут за мозги ??? ТОЛЬКО "ВЗНОС" В РАЗЫ ПОБОЛЕ И В ДРУГИЕ КАБИНЕТЫ ???АРГУМЕНТ: ОТОБЬЕШЬ МНОГОКРАТНО ??? РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ ? ВОТ С ГОЛОВЫ И СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ !!!
Вот ведь как - "за губернатором Любимовым год следили сотрудники ФСБ" и предъявили факты о назначении зама за взятку и дача взяток "за покровительство при заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования и расходных материалов для больниц". Этим ограничились?
Если уж "чистить", то следует основательно. Полагаю таких фактов было больше.
Срочно нужна отмена Моратория на запрет смертной казни! Россию опутал спрут коррупции во главе с ОПГ- диаспорами. Пора « рубить эту тварь».
Бабло побеждает добро. Ставропольский край-звание героя труда Ставропольского края присвоено вору в законе Богомолу ??? Около 12 лет тянул срок, затем жил в Израиле, ну а теперь при содействии губернатора стал героем
Ставропольский край -
А это разве какой-то секрет был?
что-то это мне напоминает....историю с шойгу,что ли?...да нет,быть такого не может...
А вы дайте им эту взятку пожевать.может и застрянет в глотке-у нас кругом лазейки в законаха в чьих руках они эти лазейки? в стране многое надо менять и уже давно.но это уже вчерашний день в стране.