Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Герой РФ Рыжов раскрыл детали операции, ставшей ключом к освобождению ЛНР

Герой РФ Рыжов раскрыл детали операции, ставшей ключом к освобождению ЛНР

Командир бригады, начальник управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, Герой России Леонид Рыжов в интервью программе «Время героев» рассказал о проведении операции по форсированию реки Северский Донец.

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