С русским «твердым газом» Европа бороться не в силах

Фермеры Старого света точат вилы и готовы защищать русский азот Евгений Берсенев Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Василий Колташов Несмотря на политическую риторику, европейские страны продолжают активно закупать российские экспортные товары — правда, ведущие позиции сегодня занимают не газ и нефть, а удобрения, заявил профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.
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