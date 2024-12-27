БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Чем больше перебьют хохлов, тем лучше для будущих поколений нормальных людей«Мы пошли другим ...
  • Андрей
    Жаль, что из всего текста, вы увидели только это! А вообще воспитанный человек не тот, кто не пролил соус, а тот, кто...«Мы пошли другим ...

С русским «твердым газом» Европа бороться не в силах

С русским «твердым газом» Европа бороться не в силах

Фермеры Старого света точат вилы и готовы защищать русский азот Евгений Берсенев Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Василий Колташов Несмотря на политическую риторику, европейские страны продолжают активно закупать российские экспортные товары — правда, ведущие позиции сегодня занимают не газ и нефть, а удобрения, заявил профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Это болезнь? От европейских товаров нас избавьте.Не хотим обогощатт мафию!
Ответить
19 час.
Л
Леонид -
От них нам санкции, от нас им все, за что они готовы платить, мрак
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх