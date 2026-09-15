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Новости Брянска

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Пикирующий на администрацию дрон сбил боец Росгвардии в Брянской области

Пикирующий на администрацию дрон сбил боец Росгвардии в Брянской области

Росгвардеец пресек попытку атаки беспилотника на здание администрации в брянском приграничье.Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии пресек попытку атаки беспилотника на административное здание в одном из приграничных населенных пунктов Брянской области.

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