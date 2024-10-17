В Росиии предложили суду решать вопрос о контактах детей при разводе родителей

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов от партии "Справедливая Россия - За правду" предложил законопроект, который обязывает суд определять порядок общения детей до 18 лет с родителем, проживающим отдельно, на этапе развода .
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