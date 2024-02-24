Причиной раскола между Западной и Восточной Европой стала помощь Украине

Bloomberg: между Западом и Востоком ЕС произошел раскол из-за поддержки Украины Поражение Украины приведет к серьезным проблемам в отношениях между двумя частями ЕС, поскольку уже сейчас Восточная Европа недовольна объемом усилий в предоставлении помощи, узнал Bloomberg.
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