В Анапе обещали провести туристический сезон

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства заявил, что летний туристический сезон в Анапе состоится несмотря на ограничения доступа к пляжам.
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