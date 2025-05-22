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В Анапе обещали провести туристический сезон

В Анапе обещали провести туристический сезон

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства заявил, что летний туристический сезон в Анапе состоится несмотря на ограничения доступа к пляжам.

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