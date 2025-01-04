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Джейлен Саггс травмировал спину и покинул площадку в кресле-коляске

Защитник «Орландо» покинул площадку в кресле-коляске из-за спазмов в спине во время второй четверти матча против «Торонто».

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