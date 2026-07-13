Япония собирается извлекать редкоземельные минералы из морской «грязи»

Япония активно продвигает амбициозный план по импортозамещению в сфере редкоземельных минералов. Сообщается о том, что страна готовится к освоению редкоземельных элементов из морских грязевых отложений, чтобы снизить зависимость от внешних поставок и укрепить национальную безопасность.
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