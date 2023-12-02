Будьте лишь с теми, с кем вы хотите быть

По-настоящему круто – это когда ты НЕ ХОЧЕШЬ без человека, а не когда НЕ МОЖЕШЬ… Второе – зависимость… выживание… инфантильность… Тем, которые НЕ МОГУТ, нечего дать взамен, кроме своего неумения быть с собой, страха одиночества, ожиданий, запросов, переложения ответственности… Потому и не могут, собственно… По-настоящему круто – это когда ты НЕ ХОЧЕШЬ без человека, а не когда НЕ МОЖЕШЬ… Второе – зависимость… выживание… инфантильность… Тем, которые НЕ МОГУТ, нечего дать взамен, кроме своего неумения быть с собой, страха одиночества, ожиданий, запросов, переложения ответственности… Потому и не могут, собственно… Это не территория любви… Мощный НЕинсценированный взаимообмен – вот её главное пространство…Где, если не удалось устоять, даже падаем вместе, смягчая удар, и поднимаясь, опираемся друг на друга…Где нет “заспинных” – есть рядом стоящие…Где честно, верно, надёжно… Отношения бывают разными, ребята, но одинаковы они в одном – В НИХ НЕ ПРЕДАЮТ… Даже если нет уже любви – не предают… Закончить историю и выйти – могут, а вот шуршать по-тихому, пока не видят, наплевав на рядом живущих – нет… И это не система запретов… Запреты – мера крайняя, и плохо работающая… Это, как ни странно, всё та же система честности, при которой ТЫ МОЖЕШЬ ПРЕДАТЬ ЧЕЛОВЕКА, НО НЕ ХОЧЕШЬ… Недавно вновь говорили о всё той же, исторической уже “Иронии судьбы…” (я писала как-то о своём взгляде на психологию главных героев), и понравились мне хорошие слова моего близкого человека, который неожиданно сказал: “А за что они так с ними – Надя с Ипполитом, а Лукашин – с Галей?…За то, что грянула “великая любовь” за час, которая выбросила на помойку тех людей, с которыми они добровольно встречались, спали, строили отношения?…Или потому, что кажется, будто любовь к одним людям оправдывает допуск унизить и обесценить тех, кого больше не любят?”… Да, умершая любовь не воскресает…Это больная имеет шанс на выздоровление… Но… Если хочешь уйти – уйди…Предавать для этого вовсе не обязательно… И снова не вопрос морали… Вопрос вклада в своё настоящее и будущее на уровне притяжения не того, чего ты хочешь, а того, на что сам способен… По моим наблюдениям, о верности и постоянстве больше всего мечтают люди, имеющие за плечами пострадавших от их неверности и непостоянства… Зря мечтают… Почти всегда – зря… Будьте лишь с теми, с кем вы хотите быть, и кого не хотите предавать… опубликовано econet Автор Лиля Град Фото © Louise Dahl-Wolfe P.