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Макар набрал 24 очка в одном плей-офф. Больше в истории НХЛ было только у 6 защитников

Кэйл Макар набрал 24 очка в одном плей-офф, больше в истории НХЛ было только у 6 защитников. Защитник «Колорадо» сделал дубль во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0).

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