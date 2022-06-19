Кэйл Макар набрал 24 очка в одном плей-офф, больше в истории НХЛ было только у 6 защитников. Защитник «Колорадо» сделал дубль во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0).
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