Байдена обвинили во втягивании США в конфликт на Украине из-за решения по оружию

Politico: Байден своим решением еще сильнее втянул США в украинский конфликт Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден своим решением, касающимся нанесения ударов поставляемым Киеву оружием по России, еще сильнее втянул страну в конфликт на Украине.