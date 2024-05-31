Байдена обвинили во втягивании США в конфликт на Украине из-за решения по оружию

Politico: Байден своим решением еще сильнее втянул США в украинский конфликт Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден своим решением, касающимся нанесения ударов поставляемым Киеву оружием по России, еще сильнее втянул страну в конфликт на Украине.
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