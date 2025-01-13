«Страна. ua»: взрывы прогремели в Киеве

На Украине взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна. ua».Взрыв / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве объявили воздушную тревогу.
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