Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Москва готова начать переговоры о гарантиях безопасности для Киева в контексте конфликта, однако предварительно требуется достичь соглашения по более глобальным вопросам, касающимся безопасности.
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