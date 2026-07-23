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Искусство

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Триллер с Софи Тэтчер и оперетта в «Коломенском»: куда пойти 25–26 июля

Триллер с Софи Тэтчер и оперетта в «Коломенском»: куда пойти 25–26 июля

Остросюжетный фильм «Её личный ад» с Софи Тэтчер, концерт Хиблы Герзмавы в Зелёном театре ВДНХ, выставка кубинских плакатов в ГМИИ имени Пушкина, концерт «Венская оперетта» в музее-заповеднике «Коломенское» и фестиваль Chess & Jazz в саду «Эрмитаж».

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