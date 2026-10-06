Хуситы заявили, что отразили наступление у Баб-эль-Мандебского пролива

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что его силы остановили попытки наступления проправительственных войск в направлении Баб-эль-Мандебского пролива, противник отступил.
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