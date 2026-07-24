Самовольная клумба у дома может обернуться штрафом

Благоустройство двора без согласования может привести к штрафу Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о возможных штрафах за самовольное обустройство клумбы у многоквартирного дома.
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