Алла Довлатова — о купленном коттедже у Валерии: «Духовник сказал, что в доме убивали людей»

Несколько лет назад Алла Довлатова решила приобрести недвижимость. Девушка решила купить двухэтажный загородный дом, владелицей которого была певица Валерия.
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