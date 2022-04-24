Popcaketv

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Алла Довлатова — о купленном коттедже у Валерии: «Духовник сказал, что в доме убивали людей»

Алла Довлатова — о купленном коттедже у Валерии: «Духовник сказал, что в доме убивали людей»

Несколько лет назад Алла Довлатова решила приобрести недвижимость. Девушка решила купить двухэтажный загородный дом, владелицей которого была певица Валерия.

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