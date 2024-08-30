В США встревожились после заявления Путина по Украине

Россия не станет вести переговоры с Соединенными Штатами Америки и Украиной после авантюры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, считает отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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