В Минобрнауки назвали города-лидеры по популярности среди поступающих в вузы

В топ-5 городов по популярности вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.Министерство науки и высшего образования России назвало города, чьи университеты пользуются наибольшим спросом среди абитуриентов.
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