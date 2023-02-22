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Кертис Блейдс о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат – очень хороший грепплер»

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:  «Шавкат — очень хороший грепплер, но, мне кажется, что Нил имеет очень хорошие навыки защиты в борьбе, чтобы держать бой в стойке.

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