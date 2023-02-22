Кертис Блейдс о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат – очень хороший грепплер»

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила: «Шавкат — очень хороший грепплер, но, мне кажется, что Нил имеет очень хорошие навыки защиты в борьбе, чтобы держать бой в стойке.
Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила: «Шавкат — очень хороший грепплер, но, мне кажется, что Нил имеет очень хорошие навыки защиты в борьбе, чтобы держать бой в стойке.
Свежие комментарии