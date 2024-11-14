Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шентябин
    "меня определили в Центральный штаб. Чем мы там занимались, я так и не понял." - вот именно "определили"! Как и Говор...Писатель Юрий Пол...
  • олег архипов
    Вопрос суверените...
  • Роман
    Совсем уже без мозгов наши чиновники ии очередной виток коррупции в миграционной политике!!!Куда смотрит МВД, Прокур...Россия ввязываетс...

Россия ввязывается в опасную историю: Ещё один ящик Пандоры открыт – адвокат призывает одуматься

Россия ввязывается в опасную историю: Ещё один ящик Пандоры открыт – адвокат призывает одуматься

Россия ввязывается в опасную историю: Ещё один ящик Пандоры открыт – адвокат призывает одуматься. Иван Миронов считает, что если на территории России будут работать представительства МВД других государств, то это будет "очень опасная история".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Каулин
Так вроде Непогрешимый не пьёт, умом не обижен, правда сам признавался, что либерал. Может в этом всё дело?
Ответить
4 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Совсем сбрендили, мы где живем
Ответить
1 час.
Роман
Совсем уже без мозгов наши чиновники ии очередной виток коррупции в миграционной политике!!!Куда смотрит МВД, Прокуратура,СК???Это же очередная крыша для мигрантов и их диаспор(ОПГ)!!!
Ответить
30 мин.

Картина дня

наверх