Россия ввязывается в опасную историю: Ещё один ящик Пандоры открыт – адвокат призывает одуматься. Иван Миронов считает, что если на территории России будут работать представительства МВД других государств, то это будет "очень опасная история".
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