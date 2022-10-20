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Райзен об уходе Володи XXL из «Броуков»: «Братан, что с тобой происходит? В Якутии кто-то в заложники взял или ты там что-то подписал?»

Боссы «БроукБойз» Райзен и Дмитрий Егоров отреагировали на слухи об уходе Володи XXL из команды. Сегодня появилась информация, что нападающий переходит в GOATS.

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