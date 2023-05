Это был уже третий бой между ними.Это был уже третий бой между ними.В Брумфилде, штат Колорадо (США) прошел турнир по смешанным единоборствам ONE on Prime Video 10, в главном событии которого состоялся поединок за титул чемпиона ONE FC в наилегчайшем весе между американцем Деметриусом Джонсоном и бразильцем Андриано Мораесом.