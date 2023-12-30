Задержан предполагаемый убийца отца Владимира Легойды: главное за сутки

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды, в Запорожье завершают подготовку штурмовых групп ВДВ, постпред РФ при ООН Василий Небензя посоветовал Украине ждать самых плохих новостей.
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