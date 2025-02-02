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Кандидат в президенты дал обещание уехавшим из страны полякам

Кандидат в президенты дал обещание уехавшим из страны полякам

Кандидат в президенты Польши Навроцкий пообещал репатриацию соотечественников Кандидат в президенты Польши от оппозиционных сил Кароль Навроцкий раскрыл подробности своей предвыборной программы на встрече с избирателями.

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