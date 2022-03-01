Саша Стаменкович: «Моя личная цель заключается в том, чтобы вернуть трофеи чемпионата и Кубка Казахстана в Актобе»

Голкипер «Актобе» Саша Стаменкович прокомментировал свой переход в стан актюбинцев. — Рад, что попал в красно-белую семью.

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