Железные дороги не будут отмороженными. На арктической части сети РЖД тестируют сейсмическую технологию проверки крепости полотна

Учёные Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) разработали метод автоматизированного мониторинга состояния насыпи железной дороги при помощи широкополосных сейсмических датчиков.
Учёные Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) разработали метод автоматизированного мониторинга состояния насыпи железной дороги при помощи широкополосных сейсмических датчиков.
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