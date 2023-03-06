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  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Железные дороги не будут отмороженными. На арктической части сети РЖД тестируют сейсмическую технологию проверки крепости полотна

Железные дороги не будут отмороженными. На арктической части сети РЖД тестируют сейсмическую технологию проверки крепости полотна

Учёные Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) разработали метод автоматизированного мониторинга состояния насыпи железной дороги при помощи широкополосных сейсмических датчиков.

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