Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Дилан Строум подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» на 3,5 млн долларов

«Вашингтон» подписал форварда Дилана Строума. Средняя зарплата 25-летнего хоккеиста по однолетнему контракту составит 3,5 миллиона долларов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх