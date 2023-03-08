Военное обозрение

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Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине может продлиться ещё долго

Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине может продлиться ещё долго

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что у немецких властей всё же сохраняется надежда на скорейшее завершение украинского конфликта, однако, полагает, что он может действительно затянуться.

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