Лауреатами премии «Медиа-­менеджер России» стали журналисты «Вечерней Москвы»

Вчера прошла церемония вручения премии. В числе лауреатов были сотрудники «Вечерней Москвы». Топ-менеджер Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, председатель организационного комитета Джемир Дегтяренко заявил, что за 24 года премия сильно изменилась.