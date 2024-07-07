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На фестивале «Крылья Пармы» выступят две пилотажные группы

На фестивале «Крылья Пармы» выступят две пилотажные группы

Авиашоу пройдет 13 июля.Стала известна программа фестиваля «Крылья Пармы». Авиашоу пройдет 13 июля с 13:00 до 18:00 на аэродроме «Фролово».

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