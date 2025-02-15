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«Адмирал» — «Трактор». Видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» — «Трактор». Видеообзор матча КХЛ

В субботу, 15 февраля, хоккеисты челябинского «Трактора» во Владивостоке одержали победу над местным «Адмиралом» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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